مرغم: حكومة السراج أصبحت تلاحق الثوار وكل من يرفض حكم العسكر

ليبيا – إعتبر عضو المؤتمر العام محمد مرغم أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مهيمن على حكومة الوفاق، مشيراً إلى أنها لم تحقق أي إنجاز يخص أمن الوطن والمواطن وكل ما حققته هو ملاحقة صنف معين من “الثوار” وكل من رفض حكم العسكر والاستبداد وعودة المنظومة السابقة.

مرغم أوضح خلال تصريح أذيع على قناة “النبأ” السبت وتابعته صحيفة المرصد قائلاً:” المفاجأه هي واحدة من العناصر التي تلفت الانتباه اليوم في ملتقى ثوار طرابلس ثوار ليبيا عموماً يقطعون مع الاستبداد ويرفضون حكم العسكر وتأتي حكومة طرابلس ونخص رئيسها بالذات تقطع مع حفتر وتتحالف مع القوة الفاعلة في طرابلس لدولة مدنية وتداول سلمي على السلطة وحرية تعبير ورأي”.

ويرى أن التنسيق الذي يحدث ظاهره رحمة وباطنه عذاب، مضيفاً” لا أعرف ماذا نقول عليه لكن هو توقيته غير صحيح وفي اتجاه معاكس للزخم الذي يحدث اليوم في الزاوية ورفض شعبي شامل وكامل لحكم العسكر وحكومة طرابلس تذهب وتنسق مع حكم العسكر”.

كما أكد أنه كان يفترض على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلتقاط الإشارة بأن القوة الفاعلة في المنطقة الغربية رافضة توجهه وتنسيقه وتواطئه لدخول حفتر، متهماً السراج بأنه يمهد الطريق على الارض لدخول حفتر.

ونوّه إلى أنه هناك قبول من المجتمع الدولي لدور حفتر لذلك لا يستطيع رئيس المجلس الرئاسي السير بعكس هذا الإتجاه بالتالي كان من المفروض إتخاذ توجه آخر في طرابلس واستجابة صحية لما جرى في الزاوية.

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