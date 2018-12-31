النيابة العامة “تحسم” قضية “مقهى كازا”

أفرجت النيابة العامة في بنغازي عن الموقوفين في قضية مقهى “كازا” بدون قيد أو شرط، معتبرة عدم وجود قضية من الأساس

المحامية خديجة الورفلي طالبت بوقفة أمام محكمة جنوب بنغازي في الماجوري للوقوف على الحقيقة والمطالبة بالإفراج عن المسجونين

المحامية خديجة الورفلي طالبت بوقفة أمام محكمة جنوب بنغازي في الماجوري للوقوف على الحقيقة والمطالبة بالإفراج عن المسجونين

وبالفعل، تم الإفراج عليهم بعد مداهمة المقهى أثناء “تجمع لنات تويتر” واتهامهم عدة تهم من بينها القمار والرقص والمجون ومخالفة الآداب العامة

وبالفعل، تم الإفراج عليهم بعد مداهمة المقهى أثناء “تجمع لنات تويتر” واتهامهم عدة تهم من بينها القمار والرقص والمجون ومخالفة الآداب العامة