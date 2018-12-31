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النيابة العامة “تحسم” قضية “مقهى كازا”

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفرجت النيابة العامة في بنغازي عن الموقوفين في قضية مقهى “كازا” بدون قيد أو شرط، معتبرة عدم وجود قضية من الأساس
المحامية خديجة الورفلي طالبت بوقفة أمام محكمة جنوب بنغازي في الماجوري للوقوف على الحقيقة والمطالبة بالإفراج عن المسجونين
وبالفعل، تم الإفراج عليهم بعد مداهمة المقهى أثناء “تجمع لنات تويتر” واتهامهم عدة تهم من بينها القمار والرقص والمجون ومخالفة الآداب العامة
وتساءلت خديجة الورفلي عن موقف أولئك الأشخاص الذين شاركوا في رمي التهم الباطلة على الفتيات من دون التأكد أو التحقق وما يسببه من أضرار عليهن، كما عبرت عن امتنانها عبر صفحتها الخاصة في فيسبوك لموقف النيابة وحرصها على تطبيق القانون

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • كان هكي المجاهرة باالامن ياودي بلاش منها خير بدل ما تقتحم في مقاهي حشمتونا قدام العالم ديروا فلاحتكم في العصابات التشادية الكلام موجه لجماعة الشرق فقط

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  • لكي تاخذ العدالة مجراها الحق
    يجب ان ترفع قضية ضد من اصدر الاوامر والوصول الى السبب الحقيق بمعرفة من وراء القراء.

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