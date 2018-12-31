باشاغا: الوزارة تعاني من فساد مالي وإداري

كشف وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا عن وجود فساد مالي وإداري في الوزارة، مشيرا إلى ضرورة مكافحته والحد منه لأنه أمر مخالف للدين والقانون والضمير وفق قوله.

جاء ذلك خلال لقائه الأحد برؤساء المصالح والأجهزة والإدارات بوزارة الداخلية شدد خلاله باشاغا على أن وزارة الداخلية هي عصب الدولة وعمودها الفقري الأمر الذي يستوجب تأهيل كافة منتسبي المجموعات المسلحة وانضمامها تحت مظلة الوزارة، مضيفا أن أمام الوزارة تحديات داخلية وخارجية، مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة مصالح الوزارة وأجهزتها وإداراتها للوقوف ضد المجرمين والخارجين عن القانون وفق التشريعات المعمول بها بالدولة الليبية.

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