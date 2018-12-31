عمران: إجراء انتخابات ليبية عام 2019 أمر مُستبعد

استبعدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية خلال ربيع العام 2019.

وأشارت عمران في تصريحات خصت بها وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية إلى أن الانتخابات لا يمكن أن تقوم إلا على قاعدة دستورية من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي الذي ما زالت الخلافات تحول دون التوافق عليه.

وأضافت بأنه لا يمكن السماح بإدخال البلاد في مرحلة انتقالية رابعة في الوقت الذي تبرز فيه إشكالية التعديلات التي أجريت على قانون الاستفتاء الذي قسم ليبيا إلى 3 أقاليم واشترط الحصول على نسبة “50+1” إضافة إلى شرط نسبة الثلثين وهو ما عرقل عملية الاستفتاء على الدستور.

وتطرقت عمران إلى الطعن الذي تقدم به أعضاء في الهيئة ومن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ضد هذه التعديلات أمام المحكمة الدستورية العليا متوقعة قيام المفوضية العليا للانتخابات بوقف البدء في عملية الاستفتاء إلى حين البت في الطعن.

وبينت عمران أن موقف المفوضية من التحضير لإجراء الاستفتاء أو انتظار قرار المحكمة سيتضح بعد لقاء سيجمع رئيسها عماد السائح برئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الـ7 من يناير المقبل مؤكدة احتمالية قيام البعثة الأممية بتعجيل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في حال اتخاذها قرارات لإجبار الأطراف على تحديد هذا الموعد.

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