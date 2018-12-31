تعرف على تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين الوطنية للنفط وشركة أيني

قامت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أيني شمال أفريقيا، أمس الأحد، بتوقيع اتفاقية تفاهم لتمويل التعاون بين جامعتي بنغازي وبوكوني الإيطالية.

وتنص الاتفاقية على إرسال 25 خريجاً من جامعة بنغازي، للحصول على درجة ماجستير من جامعة بوكوني في مدينة ميلان الإيطالية، وذلك في مجال إدارة المرافق الصحية.

وفي كلمته أثناء مراسم التوقيع، عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن التزام المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها بدعم مدينة بنغازي عم طريق مشاريع التنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية مدينة بنغازي في تطوير الصناعة النفطية في ليبيا.

ومن جانبه أشار المدير العام لشركة أيني شمال إفريقيا عبد المنعم العريفي، إلى أن شركة أيني نعطي الكثير من الأهمية لإنجاح هذا البرنامج وتقديم الدعم لجامعة بنغازي.

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