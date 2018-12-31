مخطط أوباما لإسقاط النظام الجماهيري

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف موقع “كيو بوست”،عن وثائق سرية توضح خطة الرئيس الأمريكي السابق في دعم الأخوان بالشرق الأوسط و العمل على إسقاط النظام الجماهيري.

وأوضح الموقع، بأن المستشار الإستراتيجي الأمريكي، فريدريك ويليام،أكد بأن خطة أوباما السرية للتغيير في الشرق الاوسط في 2010م تحمل توجيهات رئاسية برمز (PDS _ 11)، يأمر فيها الوكالات الحكومية الأمريكية بالاستعداد للتغيير.

وكانت خطة أوباما تتجسد في تشكيله فريق سري للغاية يعمل على دعم جماعة الإخوان المسلمين وشبكاتها الأصولية السرية في جميع انحاء الشرق الأوسط. وكذلك العمل على ترويج ضرورة الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي عسكرياً لأسباب إنسانية، وتقديم الملايين إلى المنظمات الشرق أوسطية غير الحكومية.

وأظهرت الوثائق بأن فريق العمل السري التابع بشكل مباشر لأوباما، أجرى اتصالات سرية مع قيادات في الجماعة الإسلامية، فحواها الوصول للسلطة في دول عربية، مثل مصر وليبيا وتونس وسوريا، وذلك مع بداية عام 2011م.

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