مصدر من اللواء العاشر يؤكد تحرير 21 مخطوف بعد اشتباكات مع مسلحين جنوب تراغن

أعلن مصدر أمني من اللواء العاشر، تحرير إحدى وعشرون مختطفا من أيدي عصابات مسلحة كانت تتخذ من مزرعة في منطقة غدوة” جنوب بلدية تراغن ” مقرا لها، بعد اشتباكات دارت بينهم وبين اللواء وكتيبة خالد بن الوليد.

وأكد المصدر، للرائد، أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتيلين أحدهم من كتيبة خالد بن الوليد والأخر مالك لإحدى المزارع التي يتخذها المسلحون مقرا لهم، وجرح 14 أخرين من اللواء العاشر، مضيفا أن المسلحين لاذوا بالفرار تاركين عدد كبير من المركبات الألية وكذلك المخطوفين من منطقتي الفقهاء وتازربو كانت قد اختطفهم مجموعة مسلحة تنتمي لتنظيم الدولة.

وأوضح المصدر، أن اللواء العاشر توجه للمنطقة بعد تمكن اثنين من المخطوفين من الهرب من أيدي العصابات المسلحة ووصولهم إلى اللواء وإبلاغهم بالمكان، مبينا أن عناصر اللواء رفقة كتيبة خالد بن الوليد توجهوا فورا لعين المكان واشتبكوا معهم.

وقال المصدر، أن المخطوفين بصحة جيدة ونقل بعضهم لمستشفى تراغن فيما نقل أخرون إلى مدينة سبها تمهيدا لإيصالهم لذويهم.

يذكر أن مسلحون أعلنوا في نوفمبر تبعيتهم لتنظيم الدولة هاجموا بلدتي تازربو والفقهاء وقتلوا عدد من المواطنين واختطفوا أخرين.

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