العامة للكهرباء: زيادة ساعات طرح الأحمال لانخفاض إنتاج الطاقة وزيادة الاستهلاك

قال مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمود الرياني، الثلاثاء، إن ازدياد ساعات طرح الأحمال سببه انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 5500 ميجاوات مع تجاوز الاستهلاك 7 آلاف ميجاوات وانخفاض درجات الحرارة.

وقال الرياني، في تصريح للرائد، إن الشركة تتواصل مع المجلس الرئاسي للعمل على عودة الشركات لاستكمال المشاريع المتوقفة، وبخاصة محطة أوباري.

وفي سياق متصل، أشار الرياني إلى أن جميع دوائر توزيع الكهرباء والمحطات والخطوط التي تضررت في اشتباكات جنوب طرابلس ـ قد أصلحت.

يشار إلى أن ساعات طرح الأحمال الكهربائية تتجاوز ست ساعات يوميا.

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