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العامة للكهرباء: زيادة ساعات طرح الأحمال لانخفاض إنتاج الطاقة وزيادة الاستهلاك

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمود الرياني، الثلاثاء، إن ازدياد ساعات طرح الأحمال سببه انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 5500 ميجاوات مع تجاوز الاستهلاك 7 آلاف ميجاوات وانخفاض درجات الحرارة.

وقال الرياني، في تصريح للرائد، إن الشركة تتواصل مع المجلس الرئاسي للعمل على عودة الشركات لاستكمال المشاريع المتوقفة، وبخاصة محطة أوباري.

وفي سياق متصل، أشار الرياني إلى أن جميع دوائر توزيع الكهرباء والمحطات والخطوط التي تضررت في اشتباكات جنوب طرابلس ـ قد أصلحت.

يشار إلى أن ساعات طرح الأحمال الكهربائية تتجاوز ست ساعات يوميا.

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عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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تعليق

  • قال مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمود الرياني، الثلاثاء، إن ازدياد ساعات طرح الأحمال سببه انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 5500 ميجاوات مع تجاوز الاستهلاك 7 آلاف ميجاوات وانخفاض درجات الحرارة.
    وفي سياق متصل، أشار الرياني إلى أن جميع دوائر توزيع الكهرباء والمحطات والخطوط التي تضررت في اشتباكات جنوب طرابلس ـ قد أصلحت.
    (( لعنة الله عليكم وعلى امثالكم ياكذابين ))

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