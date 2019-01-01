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الغرفة التجارية الليبية المصرية تطالب بقطع العلاقات مع تركيا.. تهدد ليبيا

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

طالب رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، بقطع العلاقات الاقتصادية مع دولة تركيا لكونها تسعى جاهدة لزعزعة الاستقرار في ليبيا، ودول الجوار، ودول المغرب العربي.

وناشد الجراري، اليوم الثلاثاء، أصحاب الشركات، بعدم فتح اعتمادات واستيراد بضائع من تركيا، وكذلك المسؤولين بمنع أي سفينة قادمة من الموانئ التركية بالدخول للموانئ الليبية، وذلك ردًا على شحن سفينة محملة بالأسلحة والذخائر إلى ليبيا.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • شنو ياجراري ناوي تستوردلنا بضاعة مصرية مضروبة بدل من الموت بالسلاح تبي نموتو بالمرض من السلع المصرية أنت غير وقف استيراد الفواكه المسمومة من مصر اللي العالم كله قاطعها و انتم دخلتوها لليبيا و المواطن المسكين يسترخص و يشري و خلاص علي الأقل السلاح واضح مش كيف السموم في الأكل، سم في العسل، و بعدين شنو مافيش سلاح يجي من مصر و الا كيف انتم حتي الطيران جبتوه و الا حلال عليكم بس و إذا تقصد بنادق الصيد و الذخائر الصوتية اللي مسكوهن في الخمس برا شوف أسواق طبرق و ماجاورها اللي حتي ملابس الجيش يبيعو فيهم مقرون ب 5000 دينار من وين جابوهم و كيف دخلت الأسلحة هذه و هي نفس الأسلحة المظبوطة في ميناء الخمس و هي ممنوعة بالقانون الليبي و هذا دليل علي فاعلية الأجهزة الأمنية في مناطق غرب البلاد في تطبيق القانون و عندك في طبرق مايمسكوش فيهن تدخل عادي هذا غير الأسلحة الحربية و فوق هذا يبيعو فيهم علني في محلات من غير ترخيص و ياعيني علي النظام و الدولة و علي غرفتك التجارية يابو حوية و خليك في التجارة و باعد عن السياسة و سادك قوادة فالامر مكشوف و الغرض واضح و الناس واعية ليكم

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