الغرفة التجارية الليبية المصرية تطالب بقطع العلاقات مع تركيا.. تهدد ليبيا

طالب رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، بقطع العلاقات الاقتصادية مع دولة تركيا لكونها تسعى جاهدة لزعزعة الاستقرار في ليبيا، ودول الجوار، ودول المغرب العربي.

وناشد الجراري، اليوم الثلاثاء، أصحاب الشركات، بعدم فتح اعتمادات واستيراد بضائع من تركيا، وكذلك المسؤولين بمنع أي سفينة قادمة من الموانئ التركية بالدخول للموانئ الليبية، وذلك ردًا على شحن سفينة محملة بالأسلحة والذخائر إلى ليبيا.

