الزوي يوجه هذه الدعوة لداعمي سيف الإسلام القذافي

وجه منسق الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا فرع اجدابيا أحمد عبدالمولى الزوي دعوة لكل داعمي سيف الاسلام معمر القذافي للبدء فى عقد الملتقيات والتجمعات لدعم خطة سيف الإسلام ورؤيته لإنقاذ الوطن بحسب دعوة الزوي.

وقال الزوي في اتصال خص به بوابة إفريقيا الإخبارية “مع بداية العام الجديد وانطلاقا للعمل على أرض الواقع على كل الشرائح الاجتماعية والثقافية والشبابية البدء فى عقد الملتقيات والتجمعات لدعم خطة الدكتور سيف الإسلام ورؤيته لإنقاذ الوطن. وليكن شعارنا 2019 عام انقاذ الوطن بتطلعات أبن الوطن المجاهد الدكتور سيف”.

وأضاف الزوي قائلا “على القاعدة الشعبية فى كل مدن وقرى ليبيا الحبيبة أخذ هذه المبادرة بعين الاعتبار لإنقاذ الوطن والعمل على أرض الواقع. كونوا مع سيف الوطن فى عام إنقاذ الوطن”.

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