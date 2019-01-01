أوقاف الوفاق تعتمد نتائج امتحانات إجازة حفظ القرآن الكريم

اعتمد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق احميدة محمد العباني، اليوم الإثنين، نتائج امتحان إجازة القرآن الكريم على مستوى ليبيا.

وقال مكتب الإعلام بالهيئة إن عدد المتقدمين للامتحان على مستوى مناطق ليبيا بلغ 344 طالبا وطالبة، نجح منهم 249 ، بنسبة نجاح بلغت 72.38 % .

وأضاف المكتب أن رئيس الهيئة طلب تكريم الطلبة الذي تحصلوا المراكز العشرة الأولى بإصدار قرار تعيين لهم كل حسب المنطقة أو البلدية التابع لها، ودعمهم بكل الإمكانات المتاحة وتمكينهم من تمثيل ليبيا في مسابقات حفظ القرآن الكريم الداخلية والخاجية.

وكانت امتحانات نيل إجازة حفظ القرآن الكريم التحريرية والشفوية انطلقت في 18 نوفمبر الماضي في جميع انحاء ليبيا تحت إشراف إدارة القرآن الكريم والسنة النبوية ومكاتب الأوقاف بالمناطق والبلديات.

وفيما يلي أسماء الناجحين في الامتحان الذين تحصلوا على المراكز العشر الأولى في امتحان إجازة حفظ القرآن الكريم كاملا على مستوى ليبيا:

1 – عبدالحليم أسامة الطويري من مكتب أوقاف طرابلس – تاجوراء بنسبة 99.06%

2 – سارة مصباح خلف الله – مكتب أوقاف زليتن بنسبة 98.44%

3 – ايمن امحمد رجب – مكتب أوقاف طرابلس – حي الأندلس بنسبة 97.50%.

4 – المهدي امحمد عبدالسلام – مكتب أوقاف طرابلس أبوسليم بنسبة 97.27

5 – آدم رجب صالح غومة – مكتب أوقاف غريان بنسبة 97.19

6 – رميصا خيرالله الفخاخري مكتب أوقاف مصراتة بنسبة 97.03

7 – اسماء محمد عبداللطيف باني مكتب أوقاف زليتن بنسبة 96.48

8 – سناء عبدالكريم عبدالله التركي طرابلس تاجوراء بنسبة 96.33

9 – عماد مصطفى حسن الضابطي مكتب أوقاف مصراتة بنسبة 96.17

10 – أحمد البهلول محمد البدوي مكتب أوقاف طرابلس سوق الجمعة بنسبة 95.23

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