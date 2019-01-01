المركزي يتخذ إجراءات جديدة بشأن تحويل العملة الأجنبية ؟

أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن إعطاء تعليماته للمصارف التجارية بالسماح بتحويل مخصصات الأفراد للأغراض الشخصية من العملة الأجنبية لأي حساب عملة آخر والتحويل للخارج في حدود 100 ألف دولار للحساب الواحد.

ونص قرار المركزي، على أن يسمح لأصحاب الحسابات الجارية بالتحويل من حساباتهم بالعملة الأجنبية إلى حسابات أخرى بالعملة الأجنبية، بشرط أن تكون عملية التحويل داخل نفس المصرف وأن لا يتجاوز المبلغ قيمة 100 ألف دولار أو ما يعادلها للحساب الواحد، كما يسمح بإجراء حوالة خارجية مباشرة من حسابات الزبائن بالعملة الأجنبية إلى حساباتهم أو حسابات أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى بالخارج بحيث لا تتجاوز قيمة المبلغ المحول خلال السنة مبلغ 100 ألف دولار.

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