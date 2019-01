المتوسط:

هاجم عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري،أرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بسبب عدم إحالة مقترح الميزانية لعام 2019 إلى اللجنة المالية لدراستها.

وأكمل الدغاري، ” أن رئيس مجلس النواب ينفرد بكثير من القرارات دون الرجوع إليها وهو مخالف قانونا”.

وأوضح الدغاري،” أن اللجنة المالية علمت بأمر تسليم مقترح الميزانية لمجلس النواب عن طريق رئاسة الوزراء دون الكشف عن قيمتها”.

