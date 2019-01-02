بالأرقام.. ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد إهدار المال العام في قناة «الساعة» الفضائية

كشف تقرير حديث لديوان المحاسبة في البيضاء عن مخالفة مالية جسيمة بقناة الساعة الفضائية الموقفة عن العمل منذ 2010، ولا تزال الرواتب والمخصصات سارية من ميزانية الدولة.

وأشار الديوان، الذي راجع الحسابات المخصصة للقناة، إلى أنّه جرى رصد مخالفات في تسعة بنود، على رأسها تخصيص مبالغ مالية لم يتم تفعيل وتشغيل القناة المتوقفة عن العمل منذ تسع سنوات.

وأضاف التقرير أنّ قناة الساعة (الشركة العربية للإرسال الإعلامي)، لم تسدد الالتزامات القائمة عليها والمتمثلة في عقود الإيجار للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والشركة المصرية للأقمار الصناعية، بالإضافة إلى رواتب ومكافآت العاملين، وكذلك بعض الالتزامات والمصروفات التي تمكن القناة من إعادة تشغيلها والتي تقدر بحوالي 1.3 مليون دولار.

وأوضح ديوان المحاسبة أنه جرى تحويل مبالغ مالية للقناة خلال الفترة من عام 2011 إلى 2016، بلغت قيمتها الإجمالية 4 ملايين و284 ألف، بالإضافة إلى 203 ألف يورو، رغم ذلك لم يتم تفعيل وتشغيل القناة المتوقفة عن العمل منذ عام 2010.

ورصد التقرير وجود دين سابق مستحق على القناة يتمثل في قروض حصلت عليها من شركة «س.ل.م» للاستثمارات الزراعية والصناعية التابعة لشركة ليبيا للاستثمار خلال عامي 2009/2010، بناء على تعليمات جهات مسؤولة في تلك الفترة بلغت قيمتها 8 ملايين 79 ألف دولار، حيث قامت الشركة المُقرضة برفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد المبلغ الممنوح للشركة، ولا تزال القضية منظورة أمام المحاكم المصرية.

وأشار التقرير إلى أنّه لاحظ عدم خضوع القناة لأية متابعة من قبل جهة عامة، معتبرًا أنّ ذلك «أثّر على نشاط القناة وعدم تحقيق المستهدف، وظلت مقفلة منذ عام 2010 بالرغم من المبالغ التي كانت تسدد لها»، هذا فضلاً عن «القصور في اعتماد لائحة مالية للشركة من قبل مجلس الإدارة بالمخالفة للمادة 33 من النظام الأساسي؛ مما يساهم في العديد من التصرفات الخاطئة».

كما تحدث التقرير عن عمليات «صرف بشكل مخالف على المكافآت الشهرية لأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب مكافآت العضوية في مجلس الإدارة بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها»، فضلاً عن إقرار علاوات وزيادة الرواتب دون اعتمادها من مجلس الإدارة.

كما أشار التقرير إلى «التأخر في إعداد الحسابات الختامية والمركز المالي عن موعد المحدد قانونًا وعدم قيام الشركة بإجراء الجرد السنوي العام»، هذا فضلاً عن عدم تحقيق الشركة أية إيرادات منذ عام 2011.

وطالب الديوان الحكومة الموقتة بضرورة «اتخاذ الإجراءات العاجلة التي تكفل سداد كافة الالتزامات القائمة على الشركة حتى لا تكون عرضة للحجز عليها ومن ثم بيع القناة، لأن استمرار وضعها بالحالة التي عليها الآن لن يؤدي في أحسن الظروف إلا إلى ضياع أصولها».

يذكر أن قناة الساعة الفضائية (الشركة العربية للإرسال الإعلامي) هي مؤسسة إعلامية تتبع الدولة الليبية ويقع مقرها بمدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة القاهرة.

وتأسست القناة في 13 نوفمبر 2006 بأموال الدولة الليبية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وتحتوي على مقر إداري وفني بالمنطقة الحرة بالإضافة إلى مبنى فني للمونتاج والأعمال الفنية علاوة على قاعة البث المباشر.

وترتبط قناة الساعة الفضائية بعقد خاص مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) علاوة على أن تردد القناة يعتبر مميزًا جدًا من الناحية الفنية؛ الأمر الذي يجعلها تغطي أكبر مساحة في شمال أفريقيا والخليج العربي والبحر المتوسط والقرن الأفريقي، وفق الصفحة الرسمية للحكومة الموقتة.

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