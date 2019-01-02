سرت.. وحدة غسيل الكلى بمستشفى ابن سينا تستقبل 86 مريضًا

أكدت رئيسة وحدة غسيل الكلى بمستشفى ابن سينا في سرت الدكتورة مسعودة عنيزة، أن عدد المترددين على القسم بشكل منتظم بلغ 86 شخصًا، على ثلاث ورديات يوميًا.

وكشفت عنيزة في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إلى أنّ وحدة غسيل الكلى بالمستشفى تعاني من نقص الإمكانيات الطبية والأدوية الخاصة بأجهزة الغسيل.

وقالت عنيزة إن الإمكانيات ضعيفة جدًا ومن المفترض الاهتمام بمرضى غسيل الكلى من قبل وزارة الصحة والبلدية والجمعيات الخيرية، والمنظمات الدولية لتوفير متطلبات المرضى، نظرًا لظروفهم الصحية والاجتماعية.

وطالبت إدارة المستشفى بالعمل على توسيع وحدة غسيل الكلى، بحيث يمكنها استقبال مرضى آخرين، حيث يوجد بالوحدة 12 جهازًا لغسيل الكلى.

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