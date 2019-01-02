المصرف المركزي يوقف العمل بمنظومة 10 آلاف دولار وأرباب الأسر مؤقتا

العنوان-طرابلس

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء عن إيقاف العمل بمنظومتيْ الأفراد الخاصة بأرباب الأسر والأغراض الشخصية “10 آلاف دولار” اعتبارا من اليوم وحتى الثالث عشر من الشهر الجاري.

وذكر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي “مختار الطويل” في رسالة بعث بها لمديري المصارف أن الغرض من إيقاف المنظومتيْن لقرابة أسبوعيْن هو للتنظيم الداخلي والتطوير، مشددا على ضرورة التقيد والالتزام بتنفيذ هذا القرار.

الجدير بالذكر أن المصرف المركزي لم يبدأ إلى الآن في صرف الـ500 دولار الإضافية من مخصصات أرباب الأسر والمقررة لعام 2018، معللا ذلك بقيامه بتدقيق منظومة بيانات الرقم الوطني والتي وصلت بحسب تصريحات المحافظ إلى مراحل متقدمة.

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