السراج: ندعم التوجه نحو تطبيق الحوكمة

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأربعاء في ورشة عمل حول حوكمة شركات القطاع العام كأداة لتحسين الأداء والحد من الفساد.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق أن السراج أشار خلال الورشة التي أقيمت بمقر ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس للقرار رقم (15) لسنة 2018م بشأن تقرير “أحكام إصلاحية” الذي أصدره المجلس الرئاسي من خلال مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع ديوان المحاسبة، وقال إن هذا القرار جاء تماشياً مع مفاهيم وقواعد الحوكمة، حيث تضمن العديد من القواعد والمبادئ الحاكمة للعملية الإدارية في الشركات موضحا أن هذه القواعد متماشية تماماً مع أحكام القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.

وأكد السراج أن المجلس يدعم التوجه نحو تطبيق الحوكمة، وما تستهدفه من الالتزام والانضباط والشفافية، من خلال قواعد وقوانين ومعايير تهدف إلى تحقق التميز في الأداء عن طريق أساليب فعالة، يتم بموجبها إدارة الشركات والمؤسسات العامة، مؤكداً التمسك بتعزيز الشفافية والمساءلة.

وشارك في ورشة العمل رئيس ديوان المحاسبة، ووزراء التخطيط، والاقتصاد، والمالية، والمواصلات، ومدير عام المركز الوطني لدعم القرار، والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، وممثل عن المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدراء الإدارات بالديوان.

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