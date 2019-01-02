اقتصاد الوفاق تناقش فرض قيود على استيراد السيارات

العنوان-طرابلس

بحث وزير الاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي، مقترحا بوضع سقف محدد لسنوات صناعة السيارات الموردة إلى ليبيا بحدود 10 سنوات.

وأوضحت وزارة الاقتصاد عبر صفحتها الرسمية أن اجتماعا ضم وزير الاقتصاد ووزير المالية ومدير مصلحة الجمارك لمناقشة إجراءات لمنع تهريب الخردة ومكافحة العلامات التجارية المزورة والسلع المقلدة وإجراءات جديدة لصغار التجار والموردين.

كما تمت مناقشة ملف منع دخول السلع الموردة عبر المنافذ البرية وإعادة صياغة القرار بعد تكدس بعض السلع وتلفها ما تسبب بخسائر كبيرة، وفق ما نشرته صفحة الوزارة.

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