“المسماري” : الجيش لا يقاتل حتى يصل إلى طرابلس

المتوسط:

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسمارى، إن الصحراء الليبية بها موارد كثيرة وعليه فأن الجيش الوطنى الليبى يعمل على بسط السيطرة الأمنية بها حتى تتمكن الشركات الأجنبية من العودة إلى أعمالها في قطاع النفط والغاز وباقي القطاعات الأخرى، وحتى لا نخسر الوقت والجهد.

وأكمل “المسمارى”، خلال مؤتمر صحفي له من مدينة بنغازي، أن خطوط الإرهاب طويلة جداً ومتنوعة تستطيع أن تغير موقفها في وقت قصير ولكن نحن لهم بالمرصاد كون الأرض للرجال فقط وليست للجبناء”.

وأضاف “المسمارى”، على أنه مع الشعب الليبي في الديمقراطية ونحن نؤكد على احترام الحريات العامة والخاصة طالما لا تخالف الدستور والأعراف والتقاليد ونحث الجميع على احترامها..الديمقراطية لها حدود ولسنا مع الحريات المطلقة بل ما الحرية التي تتفق مع الشريعة والقانون والأعراف والتقاليد”.

تابع:” نحن لا نقاتل حتى نصل إلى طرابلس ودرنة ولكننا نقاتل من أجل تحرير كافة المواقع الليبية من التطرف والإرهاب والجريمة”.

