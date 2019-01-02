الكونى يكشف موقفه من مطالبته بالعودة إلى المجلس الرئاسي

ليبيا – رد عضو المجلس الرئاسي المستقيل موسى الكوني اليوم الاربعاء في بيان له على الدعوات التى وجهت له للعدول عن استقالته والعودة إلى سابق عمله بالمجلس الرئاسي والتى كان آخرها دعوة بلدية الغريفة.

الكوني أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنه يقدر مطالبته بالعودة من قبل اخوته من أهل الجنوب ، كاشفاً على أن الدوافع التى دعته إلى الاستقالة لا تزال قائمة ولم تتغير .

واعتبر عضو الرئاسي المستقيل أن المهمة الوطنية الاهم اليوم هي بناء الدولة الليبية التى تهاوت حسب قوله ، مضيفاً بأن جمع الوطن الذي تشظى ورتق المجتمع الذي تمزق وتوحيد المؤسسات في كل أنحاء البلاد وإعادة الادارة الوسطى والابتعاد عن الجهوية والاقصاء والتهميش أهم اليوم من عودته الى الرئاسي .

وقال :” على الجميع المشاركة في التصدي للإرهاب وهذا اصبح فرض عين وعليهم التكاثف لمواجهته لأنه يهدد بيضة الوطن ، وينذر بمستقبل لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى”.

وتابع قائلاً :” لم يكن دافعي للإستقالة من المجلس الرئاسي ، مجرد تسجيل موقف …لا ، بل كان صرخة ضمير صادقة موجهة للجميع ، ان يتحركوا سوياً لإنقاذ ما يمكن انقاذه . واليوم اكرر هذه الصرخة بصوت اعلى ، واقول لكل الاخوة والزملاء ان ما وصلت اليه الامور في بلادنا لا يحتمل الانتظار . لقد تعددت المبادرات من الداخل ومن الخارج .. اجتماعات تلد اخرى . لكن لاشيء على ارض الواقع يخفف من معاناة المواطن ويضمد جروح الوطن” .

وأشار الكوني إلى أن الارهاب يضرب في الشرق والجنوب والغرب وأن حدود البلاد لم يعد هناك من يحميها ، مضيفاً بأن طوابير النساء أمام المصارف والنازحون في الداخل والمهاجرون في الخارج يعانون ضنك الحياة وجرح الغربة .

وتطرق إلى الاوضاع المعيشية في الجنوب قائلاً :” لا شك انكم تتابعون بألم ما يعانيه اشقاؤكم في جنوب الوطن من تهميش بل نسيان وتجاهل . لقد صارت حياتهم مهددة بالأمراض والارهاب الذي يقتل الابرياء ، ويختطفهم في الفقهاء وام الارانب وغدوة وسبها وتازربو والكفرة وغيرها وغابت المواد الاساسية “.

وأوضح العضو السابق بالمجلس الرئاسي بأنه عندما قبل ان اكون عضوا بالمجلس كان يحدوه الامل والحماس والصدق بان يساهم في انتشال البلاد مما تعانيه ، مؤكداً على أنه أدرك ان تلك المهمة مستحيلة فقرر الاستقالة في ظل عدم تغيبه عن اي محفل فيه بقعة ضوء تساهم في انارة الطريق الى الحل حسب تعبيره .

ووجه الكوني الشكر لكل من طالبه بالعودة ووجه كلامه لكل الليبيين قائلاً :” اننا نقبل كراسي المسئولية عندما نستطيع ان نقدم من خلالها خدمة للوطن ، نتركها عندما تتحول تلك الكراسي الى مجرد مساحة لغير ذلك .. لكننا لن نترك ليبيا الغالية ولن تغادرنا ابدا” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية