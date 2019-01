أهالي المناطق المدمرة بـ سرت يُهددون الحكومة بإغلاق الطريق الساحلي للاستجابة لمطالبهم

المتوسط:

نظّم أهالي المناطق المدمرة في مدينة سرت، وقفة احتجاجية للتنديد بإهمال الحكومة والبلدية لمطالبهم والبطء في منحهم تعويضاتهم اللازمة.

وحذّر الأهالي من تجاهل مطالبهم، معلنين عن مهلة مدتها 10 أيام وإلا فإنهم سيضطرون لإغلاق الطريق الساحلي وكذلك غلق محطة الخليج البخارية ووقف خط الغاز الذي يمر من المدينة.

وفي سياقٍ ذي صلة، حضر عميد بلدية سرت، مختار المعداني، إلى مقر الوقفة الاحتجاجية رغم عدم قبول البعض بتواجده، إلا أنه اتخذ موقفا مساندًا للأهالي المحتجين.

