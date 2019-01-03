اخبار ليبيا الان

الصور يكشف لـ218 تُهم بلحاج وأبو عبيدة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في أول تصريح لوسيلة إعلام بعد إصداره عدة أوامر قبض، قال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور لـ218 إن أوامر القبض على عبد الحكيم بلحاج وأبو عبيدة جاءت بناء على تهم تتعلق بأمن الدولة.

وأوضح الصور أن أوامر القبض بحق الليبيين المذكورة أسماؤهم جاءت لارتباطهم مع عناصر من المعارضة السودانية والتشادية، مضيفا أنه تم القبض على وزير الدفاع في جبهة الإنقاذ التشادية الذي كان موجوداً في طرابلس قبل أيام.

وأكد الصور لـ218 أن التحقيقات ما تزال جارية في التهم الموجهة للأشخاص والتي ترتبط في دفع أموال من أجل القيام بجرائم وإثارة الفوضى.

النائب العام يأمر بالقبض على بلحاج والجضران

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذا بطلكم الذي حرر طرابلس كما تزعمون وشبهتوه بالفاتحين ؟ لقد انقشع الظلام وسوف تسقطون يا من دمرتم البلاد مثل سقوط …………؟

    رد