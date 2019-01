المتوسط:

أصدر النائب العام، قرارًا بالقبض على رئيس حزب الوطن، عبد الحكيم بلحاج.

وقرَّر مكتب النائب العام، ضبط ٦ ليبيين و٣١ وافدا بتهم متعلقة بالهجوم على قاعدة تمنهنت والهلال النفطي.

وأكد رئيس قسم التحقيقات لمكتب النائب العام الصديق الصور، أن أوامر القبض بحق «بلحاج» وغيره جاءت لارتباطهم مع عناصر من المعارضة السودانية والتشادية.بناء على تهم تتعلق بأمن الدولة.

وأضاف الصور، أنه تم القبض على وزير الدفاع في جبهة الإنقاذ التشادية الذي كان موجودًا في طرابلس قبل أيام.

The post النائب العام: لهذه الأسباب جاء قرار القبض على «بلحاج» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية