الصور يعلن القبض فى طرابلس على ” وزير دفاع ” المعارضة التشادية

ليبيا – أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور إن أوامر القبض على أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج وشعبان هدية المكنى بـ”أبو عبيدة الزاوي” صدرت بناءً على تهم تتعلق بأمن الدولة.

الصور أوضح في تصريح لـ ” قناة 218 نيوز ” أن أوامر القبض بحق الليبيين المذكورة أسماؤهم صدرت لإرتباطهم مع عناصر من المعارضة السودانية والتشادية النشطة فى ليبيا والمتورطة فى شن هجمات داخل الأراضي الليبية .

وفى مفاجئة من العيار الثقيل ، كشف الصور عن القبض على وزير الدفاع في جبهة الإنقاذ التشادية الذي كان موجوداً في طرابلس قبل أيام دون أن يحدد تاريخ عملية القبض بالتحديد .

وأكد الصور على أن التحقيقات ما تزال جارية في التهم الموجهة للأشخاص والتي ترتبط في دفع أموال من أجل القيام بجرائم وإثارة الفوضى.

واليوم الخميس أصدر الصور كتاباً لرئيس جهاز المخابرات الليبية ورئيس جهازالمباحث العامة بالقبض وبضبط وإحضار عدد من الأشخاص على رأسهم إبراهيم جضران وعبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة ومالك قناة النبأ الفضائية التي إستضافت هذا الأسبوع أحد متمردي المعارضة التشادية .

ووفقاً للكتاب الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة عنه فقد جاء الأمر بالإشارة إلى التحقيقات الجارية حول الوقائع التي تضمنتها القضية رقم لسنة 50 /2018 مخابرات وإلي ماورد بالبلاغات المرفوعة لمكتب النائب العام ذات الصلة بالهجوم الذي تم من قبل مجموعات مسلحة علي الحقول والمواني النفطية.

كما أشار الكتاب الى البلاغات ذات الصلة بالهجوم على قاعدة تمنهنت والتدخل في القتال الذي كان بين بعض القبائل الليبية وإلى البلاغات الواردة عن الوقائع المتعلقة بجرائم القتل والخطف والحرابة التي طالت عددا من المواطنين الليبيين بالجنوب الليبي من قبل عناصر فصائل المعارضة التشادية الموجودة بإقليم الدولة الليبية.

وأشار الكتاب أيضاً إلى البلاغات المحالة من قبل الجهات الضبطية لمكتب النائب العام ذات الصلة بارتكاب عدد من المواطنين الليبيين لوقائع الاستعانة ببعض عناصرالمعارضة السودانية والتشادية والاشتراك مع بعض عناصرها في القتال الدائر بين الفرقاء الليبيين.

وطالب الصور بالبحث والتحري عن الوافدين المعارضين الاجانب وعددهم 31 عنصراً من المعارضة التشادية والسودانية كما طالب بضبط وإحضار بلحاج وجضران من الليبيين يضاف لهم شعبان هدية المكنى أبوعبيدة الزاوي زعيم مليشيا غرفة عمليات ثوار ليبيا وحمدان أحمد حمدان وعلي الهوني ومختار إرخيص .

المرصد – خاص

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