” السعيدي” يرحب بقرار القبض علي ” بلحاج” ويطالب بالتحقيق مع هؤلاء

المتوسط:

طالب عضو مجلس النواب عن الشاطئ علي السعيدي ، ” أن يشمل بأمر القبض الذي أصدره مكتب النائب العام بحق عبدالحكيم وإبراهيم جضران وشعبان هدية كلا من مصطفي الشركسي وبيت المال” .

وأكمل السعيدي،” يجب أن يتم التحقيق «جمال التريكي وإبراهم بيت المال ومحمد اقيلوان في الهجوم على قاعدة تمنهنت الجوية 30 كلم شمال مدينة سبها”.

يذكر إن النائب العام قد أصدر قرار بالقبض على عبد الحكيم بلحاج وغيره للتحقيق في عدد من القضايا.

