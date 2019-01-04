الصور يكشف سبب أمر القبض على بلحاج والجضران والزاوي

قال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور إن أوامر القبض على أمير الجماعة المقاتلة الإرهابية عبد الحكيم بلحاج وشعبان هدية المكنى بـ”أبو عبيدة الزاوي” صدرت بناءً على تهم تتعلق بأمن الدولة.

وأوضح الصور في تصريحات إعلامية أن أوامر القبض بحق الليبيين المذكورة أسماؤهم صدرت لارتباطهم مع عناصر من المعارضة السودانية والتشادية النشطة فى ليبيا والمتورطة في شن هجمات داخل الأراضي الليبية .

وكشف الصور عن القبض على وزير الدفاع في جبهة الإنقاذ التشادية الذي كان موجوداً في طرابلس قبل أيام دون أن يحدد تاريخ عملية القبض بالتحديد .

وأكد الصور على أن التحقيقات ما تزال جارية في التهم الموجهة للأشخاص والتي ترتبط في دفع أموال من أجل القيام بجرائم وإثارة الفوضى.

ويوم الخميس وجه الصور كتاباً لرئيس جهاز المخابرات الليبية ورئيس جهازالمباحث العامة بالقبض وبضبط وإحضار عدد من الأشخاص على رأسهم إبراهيم جضران وعبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة ومالك قناة النبأ الفضائية التي استضافت هذا الأسبوع أحد متمردي المعارضة التشادية .

ووفقاً لبيان الصور فقد جاء الأمر بالإشارة إلى التحقيقات الجارية حول الوقائع التي تضمنتها القضية رقم لسنة 50 /2018 مخابرات وإلي ماورد بالبلاغات المرفوعة لمكتب النائب العام ذات الصلة بالهجوم الذي تم من قبل مجموعات مسلحة علي الحقول والمواني النفطية.

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