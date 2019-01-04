افتتاح دائرة توزيع الكهرباء في تاورغاء

افتتحت الشركة العامة للكهرباء، أمس الخميس، مقر دائرة توزيع تاورغاء، ضمن احتفالية أُقيمت داخل المقر بمُشاركة عدد من أهالي المدينة وموظفين من الشركة.

وحضر الافتتاح كل من مدير عام الإدارة للتوزيع ومدير إدارة توزيع المنطقة الوسطى ومدير دائرة توزيع تاورغاء ورئيس المجلس المحلي تاورغاء ورئيس لجنة ملف التعويضات “مصراتة- تاورغاء”.

يُشار إلى أن مدير دائرة توزيع تاورغاء محمد زوبي كان قد صرح في الـ11 من أكتوبر أن العمل يجري لإعادة التيار الكهربائي إلى مدينة تاورغاء، وأن الشركة العامة للكهرباء تبذل كل ما في وسعها لإعادة الخدمة إلى المدينة.

وفي سياق العمل على إعادة مُختلف الخدمات الرئيسية إلى المدينة، كشف مدير إدارة المشروعات محمد العزومي، مطلع ديسمبر الماضي أن لجنة الأزمات والطوارئ وقعت عقوداً لصيانة المركز الوطني لمكافحة وعلاج اللشمانيا والبلهارسيا والمركز الصحي صلاح الدين داخل مدينة تاورغاء.

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