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هاشتاج ” الصحفي ليس إرهابي ” يواجه ” داخلية الوفاق” على تويتر

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي  انتشار هاشتاج (#الصحفي_ليس_إرهابي) وذلك احتجاجا على اعتداء عناصر وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على عدد من الصحفيين.

وتضمنت التعليقات على مواقف تعامل حكومة الوفاق ووزارتها مع الصحفيين  وأخرها  الموقف الذي حدث مع  الصحفيين أثناء تغطية حفل تخرج دفعة من حرس السواحل بميناء طرابلس.

وأكد الصحفيون تعليقا على واقعة الاعتداء في حفل حرس السواحل ، ” إنهم تعاملوا  بأسلوب سئ ومنعهم الأمن من مغادرة موقع الحفل بحجة وجود تعليمات بعدم الدخول أو المغادرة قبل وبعد مراسم الحفل بساعتين”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • تحذير للشباب : هل تعلم ان المغني ( فادي اندراوس ) الذي ينتمي لاسرة نصرانية من اب فلسطيني و ام لبنانية و الذي ولد في لبنان ، انه كان يرتاد نادي رياضي و كان يحلم بأن يحصل على ( قوام رشيق كعارضي الأزياء ) و لكن ( بسرعة ) فلجأ إلى ( الحبوب و الحقن ) لزيادة العضلات دون أن يعي مخاطرها فأصيب بمشاكل بالقلب و كاد ان يموت و عاني من المشاكل مدة اربع سنوات و أجرى عملية القلب المفتوح .
    اذا اردت التأكد اكتب في قوقل ( مرض فادي اندراوس ) .

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