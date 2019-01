هاشتاج ” الصحفي ليس إرهابي ” يواجه ” داخلية الوفاق” على تويتر

المتوسط:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار هاشتاج (#الصحفي_ليس_إرهابي) وذلك احتجاجا على اعتداء عناصر وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على عدد من الصحفيين.

وتضمنت التعليقات على مواقف تعامل حكومة الوفاق ووزارتها مع الصحفيين وأخرها الموقف الذي حدث مع الصحفيين أثناء تغطية حفل تخرج دفعة من حرس السواحل بميناء طرابلس.

وأكد الصحفيون تعليقا على واقعة الاعتداء في حفل حرس السواحل ، ” إنهم تعاملوا بأسلوب سئ ومنعهم الأمن من مغادرة موقع الحفل بحجة وجود تعليمات بعدم الدخول أو المغادرة قبل وبعد مراسم الحفل بساعتين”.

