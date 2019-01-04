الزائدي: الشعب الليبي قادر على الخروج من المحنة

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية د.مصطفى الزائدي، أن الشعب الليبي قادر على تجاوز الفتنة والخروج من محنته.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “دعوة في أول جمعة من العام المسيحي الجديد، للصفح والعفو فهو خير الأعمال التي تقرب العبد من الله العلي الجبار، فما أحوجنا نحن الليبيين إلى الاستعاذة بالله من الشياطين الشياطين، وشياطين الإنس الذين نجحوا في إغوائنا، فنهجنا طريقهم، ففقدنا إنسانيتنا، وصرنا قبائل متناحرين بعد أن كنا حزمة قوية لا تلين وصعُب كسرها لسنين. وأدعو إلى ترك العناد والمكابرة والتشبث بالباطل، والسعي إلى إصلاح ذات البين، لنفتك بلادنا من براثن العابثين والطامعين أعداء الوطن والدين. وإني على يقين بأن الليبيين قادرون رغم الصعاب والعقبات على تجاوز الفتنة والخروج من المحنة، نرى ذلك في تاريخنا التليد وفي حاضرنا حيث نجد الرجال الشجعان الصادقين يقدمون رغم المخاطر، ويقدمون المبادرات وان كانت بسيطة، إلا أنها تؤسس لعمل وطني سيكون بإذن الله عظيم. وليكن أول وأخر قولنا “ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين””.

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