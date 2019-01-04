إعفاء الطلبة المغاربة بالجامعات الليبية من دفع الرسوم الدراسية

اتفقت حكومتا الوفاق الوطني ونظيرتها المغربية على إعفاء الطلبة المغاربة المسجلين بالجامعات الليبية من دفع الرسوم الدراسية التي اعتبرت «باهظة» ومنعت الكثيرين من التسجيل للموسم الجامعي الحالي.

والتقى كاتب الدولة المغربي المكلَّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، مع عبد المجيد سيف النصر، القائم بالأعمال في سفارة دولة ليبيا، الذي كان مصحوبا بمستشاره الثقافي، المهدي الجديدي، في اجتماع لتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين.

وحسب وزارة التعليم المغربية في بيان لها، اليوم الجمعة فقد توصل الطرفان إلى «اتفاق بإعفاء الطلبة المغاربة المسجلين بالجامعات الليبية من دفع الرسوم الدراسية، في إطار الحصة الأصلية بناء على الاتفاقية المبرمة بين البلدين سنة 2005».

كما اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة بين البلدين، من خلال تأسيس لجنة مشتركة مغربية – ليبية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة «سبل تطوير العلاقات بين البلدين في هذا المجال،

ودعم حركية الطلبة والأساتذة والتعاون بين الجامعات، في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في شتى المجالات»، يؤكد البيان ذاته.

وكانت وزارة التعليم العالي في حكومة الوفاق بررت القرار الذي اتخذته خلال أواخر أغسطس الماضي بفرض رسوم اعتبرت باهظة على الطلبة الأجانب في ليبيا، تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل المتعارف عليها في الاتفاقيات والأعراف الدولية، بعدما أقدمت بعض الدول على فرض رسوم دراسية حسب قوانينها على الطلبة الليبيين الذين يتابعون دراستهم الجامعية بالخارج.

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