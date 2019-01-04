حدث نادر في ليبيا ومدينة “البيضاء” اليوم.. ماذا سيحدث؟

توقعت “جمعية رؤية لهواة الفلك” في بيان مقتضب حول توقعاتها للطقس اليوم السبت أن تشهد ليبيا حدثاً نادر الحدوث وتحديداً في مدينة البيضاء التي تقع شمال شرق البلاد وتبعد 200 كم عن بنغازي.

وقالت الجميعة في تقريرها أنه من المتوقع أن تشهد الأجواء غدا السبت تساقط الثلوج على أجزاء من الجبل الاخضر.

واضاف التقرير أن مدينة البيضاء ستكون الأكثر تعرضاً بين باقي المناطق حيث سيستمر الثلج في النزول حتى صباح الاحد.

ونوه التقرير إلى أن كمية الثلوج المتساقطة في البيضاء بسيطة لكنها حدث مميز ونادر في ليبيا عموماً.