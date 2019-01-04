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حدث نادر في ليبيا ومدينة “البيضاء” اليوم.. ماذا سيحدث؟

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

توقعت “جمعية رؤية لهواة الفلك” في بيان مقتضب حول توقعاتها للطقس اليوم السبت أن تشهد ليبيا حدثاً نادر الحدوث وتحديداً في مدينة البيضاء التي تقع شمال شرق البلاد وتبعد 200 كم عن بنغازي.

وقالت الجميعة في تقريرها أنه من المتوقع أن تشهد الأجواء غدا السبت تساقط الثلوج على أجزاء من الجبل الاخضر.

واضاف التقرير أن مدينة البيضاء ستكون الأكثر تعرضاً بين باقي المناطق حيث سيستمر الثلج في النزول حتى صباح الاحد.

ونوه التقرير إلى أن كمية الثلوج المتساقطة في البيضاء بسيطة لكنها حدث مميز ونادر في ليبيا عموماً.

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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تعليق

  • غير ليش الضجيج الاعلامي . ((حدث نادر في ليبيا ومدينة “البيضاء” اليوم.. ماذا سيحدث؟))
    فما هو النادر والغريب : التلوج تتساقط في ليبيا من حين الى اخر وفي الدول المجاورة تقريبا كل عام . طريقة واسلوب اعداد الخبر غير سليمة ولا تحتوي على نصائح وارشادات و حيطة وحدر ولا على مشاكل متوقعة وكيفية حلها. تهويل وضجيج اعلامي ونفخ في الرماد.

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