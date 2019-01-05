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مبادرة نسائية لتنصيب الأمير محمد الرضا ملكا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّعت قرابة 300 إمرأة ليبية على مبادرة “سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن” التي تهدف إلى عودة النظام الملكي للحكم في ليبيا.

وأطلقت سيدات ليبيات صفحة على الفيسبوك، تهدف لإنقاذ ليبيا من الانقسام السياسي الحاصل والمستمر مند سنوات، وتضمنت الصفحة التي حملة عنوان “سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن”، المقترح المقدم للحل في ليبيا، بعودة ولاية الحكم للأمير محمد الحسن الرضا ملكا لليبيا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلسا للشيوخ.

وأوضحت الناشطة أمينة الحاسية أن دستور الاستقلال ما زال قائما وعلينا الرجوع إليه، مشيرة أن الحكم الملكي سيُنهي كل الصراعات التي تعيشها ليبيا مند سنوات،

وأشارت الحاسية حول حقوق المرأة، أن هناك نصوص في دستور الاستقلال تضمن في المبادئ العامة في المساواة بين الليبيين والليبيات، في حديثها لصحيفة الشرق الأوسط.

وأضافت أن القوانين التي أصدرتها الحكومة في العام 1963 منحت المرأة حق الترشح للمناصب السيادية، لكن الجهل والتخلف كان مسيطرا في تلك الحقبة، أي السبعينيات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يسقط الملك العميل ويسقط من يوئيد الملك وانتي التي تردين الملك بري اقعدي معه الملك متعك يا حقيره

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    • العودة الى الشرعية التي استقلت بها البلاد عودة ليبيا الى شعبها وانتهاء الفوضى التي شملت وأهدرت الوطن لنصف قرن . بالعودة للشرعية الدستورية تتحصن ليبيا بوحدة الليبيين ووحدة الوطن والاستقرار الايجابي واحترام القانون وانتظام الدولة وانتهاء التدخلات في الشأن الليبي . حفظ الله ليبيا ودامت لشعبها العظيم.

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  • الملكية خيار قائم في ضل الانقسام المستفحل الان.
    الجماهيرية أيضا خيار قائم ولها انصارها
    الجمهورية خيار ايضا قائم ولها انصارها
    السلطنة خيار ايضا قائم ولها انصارها
    الامارة خيار ايضا قائم ولها انصارها
    لكن من يقرر أي من هذه الخيارات ؟
    بالطبع الشعب كله وليس السيدات ……… !!
    ويجب أن يقبل ويحترم الكل قرار الاغلبية من الشعب .
    لكن يا ريت يفهم الناس ان الوطن واحد والله شاهد والكل انصاره.
    لو كان حرنا وما اتفقنا على شكل النظام السياسي نقبل بأي من هذه الانظمة اللي تختارها المحافظة او الولاية لادارتها وتبقى الوزارات السيادية للوطن الواحد وخلي اللي يعطيك حبل كتفه بيه. وتكون اول تجربة في التاريخ لدولة كوكتيل كشركة عالمية متعددت الجنسيات.

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