موقع نرويجي : غالبية الليبيين يريدون سيف الإسلام

ايوان ليبيا – وكالات :

نشر موقع هيرلاند ريبورت النرويجي مقالا بعنوان ليبيا الجديدة: عودة القذافي تناول الأحداث في ليبيا بأنها قد اتخذت منعطفاً غير متوقع حيث أن الدكتور سيف الإسلام القذافي، هو مرشح سياسي في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المقال أن قطاعات كبيرة داخل الشعب الليبي تدعم ترشيح القذافي ويعتبره الكثيرون قوة توحيد للمصالحة في ليبيا التي مزقتها الحرب.

ولا تزال ليبيا في حالة فوضى عارمة ، بعد سبع سنوات من تدخل حلف شمال الأطلسي عام 2011 الذي لم يحوّل ليبيا إلى قصة نجاح لتطبيق “الديمقراطية”.

وأضاف المقال ” اليوم ، تحتفظ مجموعات ميليشيات مختلفة بالسكان كرهائن في نظام إرهابي وأصبح لم يكن هناك الكثير مما كان يعتقد قبل بضع سنوات.

وأشار المقال إلى الاستنتاج المدمر الذي خلص إليه مجلس العموم البريطاني الذي أوضح أن الافتراض ذاته للتدخل في الشؤون الليبية يستند إلى الأكاذيب. ولم يكن القذافي يقتل شعبه ، ولم تكن هناك “إبادة جماعية ضد شعبه”. وقد أطلق على الحرب في وقت لاحق اسم “حرب هيلاري كلينتون ونيكولا ساركوزي”.

واستطرد الكاتب “بعد تغيير سياسة الولايات المتحدة الخارجية نحو ليبيا مع الطموحات الراديكالية لهيلاري كلينتون ، وصل الزعماء المتطرفون مثل عبد الحكيم بلحاج إلى السلطة في عام 2011.

وأضاف “قبل عام 2011 ، كانت ليبيا أغنى دولة في أفريقيا ، حيث صنفتها الأمم المتحدة كدولة رفاهية ذات دخل متوسط ​​، حيث حصل المواطنون على مزايا باهظة ، وكان التعليم مجانيًا للرجال والنساء ، والمصروفات الطبية وفواتير الكهرباء تغطيها الدولة.

وقال المقال إن الدكتور سيف الإسلام القذافي قبل الانتفاضة ، كان له دور فعال في تحرير الاقتصاد والصحافة ، وهو مهندس ليبيا الجديدة. وقدم رؤيته الجديدة لليبيا خالية من السجون السياسية ، ملتزمة ميثاق حقوق الإنسان ، وتوزيع الثروة ، والازدهار والديمقراطية.

وأشار المقال إلى مقابلة أجريت مؤخراً مع العجمي العتيري، “الذي ألقى القبض على الدكتور سيف الإسلام وتحالف معه في وقت لاحق بشكل مثير للدهشة”، حيث قال العقيد العتيري لفرنسا 24، “إذا كانت هناك حرب جديدة مستقبلا، سنقاتل الجماعات الإسلامية المسلحة التي تعمل خارج نطاق القانون والتي تساعد جماعة الإخوان المسلمين، وفقاً للقانون الليبي فإن سيف الإسلام حر، هو في الأراضي الليبية، أعتقد أن ثلثي الشعب الليبي يؤيدون النظام السابق، والثلث المتبقي يشعر بالحنين للطريقة التي عشناها من قبل “.

وأكد الموقع النرويجي أن العتيري رفض تسليمه إلى طرابلس، حيث وجهت إليه الحكومة المدعومة من الاتحاد الأوروبي الاتهام”، لافتا إلى أن سيف الإسلام لا يزال مطلوباً من المحكمة الجنائية الدولية “الخاضعة للسيطرة الغربية”، الأمر الذي يمنع ترشحه للرئاسة.

واعتبر انه “يمكن القول إن قضية المحكمة الجنائية الدولية تستخدم سياسياً لعرقلة الانتخابات الليبية الحرة حيث يُسمح لجميع الليبيين بالترشح”.

وذكر أنه “في ليبيا، الحجة هي أنه يجب احترام القانون الليبي الذي لا يمكن بموجبه محاكمة شخص مرتين لجريمة مزعومة واحدة، وعلى المحكمة الجنائية الدولية إسقاط القضية”.

ولفت الى أن “من المنظور الأفريقي، يشعر الكثيرون أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحاكم قادة العالم الثالث، والصرب والأفارقة، ولكنهم لا يحاكمون الزعماء الغربيين الذين يرتكبون الفظائع ضد الإنسانية”.

ولفت المقال إلى دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا لمحاولة إيطاليا إقامة سلام في ليبيا حيث شهد مؤتمر باليرمو حضورًا مرتفعًا من فرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، إلا أنه أظهر الميل إلى أن النخب الغربية تبدو عازمة على الاستمرار في تقرير من يحكم ليبيا ، باستثناء الدكتور القذافي من المحادثات.

وعليه فالتساؤل الذي يفرض نفسه كيف يتم إجراء انتخابات ديمقراطية في بلد لا يسمح باختيار المرشح المفضل للشعب ؟؟.

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