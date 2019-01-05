نواب عن بنغازي يبحثون سبل النهوض بواقعها

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري اجتماعا في مقر ديوان البلدية مع أعضاء من مجلس النواب عن مدينة بنغازي.

وأشارت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي في نبأ لها إلى مشاركة الأعضاء أبو بكر بعيرة وعصام الجهاني وبدر النحيب ومفتاح كويدير ورمضان شمبش وعائشة الطبلقي فضلا عن عضو المجلس التسييري إدريس غيث قدورة ومدير جهاز تطوير المدن بالمنطقة الشرقية ناجي المعداني في هذا الاجتماع الذي شهد مناقشة حزمة من الملفات المهمة بينها ملف النظافة.

وأكد بوجواري خلال الاجتماع إحالة ملف القمامة إلى المجلس التسييري ابتداء من الأول من يناير الجاري بتعليمات من رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني مبينا وضع جدول أعمال للشركات العامة والخاصة العاملة بمجال النظافة التي تم التعاقد معها عقب الإعلان في كافة وسائل الإعلام عن رغبة المجلس البلدي بالتعاقد معها فيما باشر العديد منها في أعمال نقل القمامة من مناطق مدينة بنغازي وأحيائها.

وتمت خلال الاجتماع أيضا مناقشة سير أعمال المشاريع المتعاقد عليها مع لجنة إعادة استقرار بنغازي ووضع آلية لدراسة هذه العقود من خلال المجلس البلدي وفقا للكتاب الصادر عن الثني فضلا عن بحث المشاريع الجديدة التي تم تقديمها للجنة في مجالات الطرق والبنية التحتية وإنشاء مستشفيات للأورام والكلى.

بدورهم أكد أعضاء مجلس النواب تواصلهم وتنسيقهم المستمر مع الثني بشأن تذليل كافة الصعاب والتحديات التي تواجه المجلس التسييري لبلدية بنغازي.

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