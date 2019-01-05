رابطة شهداء الكرامة: أربعة شروط للمصالحة مع مدينة مصراتة

اشترط المجلس التسييري لرابطة شهداء عملية الكرامة، في بيان له الخميس الماضي، أربعة شروط للمصالحة مع مدينة مصراتة، قبل الزيارة المرتقبة لمجلس أعيان وحكماء مصراتة، وبعض من أسماهم البيان بالشخصيات الجدلية، التي زارت بنغازي مؤخرا.

وبحسب البيان، فإن المجلس يشترط الاعتراف العلني من قبل حكماء مصراتة بالجرائم التي اقترفها أبناء المدينة، من قيادات سياسية واجتماعية ومشايخ، من خلال دعمهم المباشر وغير المباشر للإرهاب في برقة على مدى أربع سنوات متتالية.

وشدد البيان على ضرورة تسليم كافة المطلوبين، مهما كانت مكانتهم السياسية، أو الاجتماعية، أو العسكرية، للمحامي العام بمدينة بنغازي.

وأكد المجلس على ضرورة تسوية الخلافات بين مدينة مصراتة وجيرانها، كمدينتي بني وليد وطرابلس، إضافة إلى جبر الضرر الذي لحق بهما مع الاعتراف بالجرم.

وطالب البيان مدينة مصراتة إقفال القنوات المرئية والمسموعة، والكيانات السياسية، التي وصفها بدعم الإرهاب والفتنة، وتسليم مسؤوليها للمحامي العام بمدينة بنغازي.

وأوضحت رابطه الكرامة أنها مع مصالحة وطنية شاملة، لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية والأعراف والقانون، مؤكدة فتح صفحة جديدة من العلاقات تحتاجها المرحلة المقبلة.

واستنكرت الرابطة في بيانها الشروع اتخاذ خطوة أحادية الجانب في مشروع المصالحة الوطنية، مع أي طرف سياسي أو عسكري أو دولي، دون العودة لأصحاب الضرر، معربة عن ملاحقتها لأي شخص قانونيا وعرفيا حال قيامه بذلك.

وشجب البيان زيارة عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط عن مصراتة، إلى مدينة بنغازي، دون إشادته بما بذله أفراد ” الجيش ” في دحر الإرهاب من مدينة بنغازي، ودون أن يعترف بجرم مدينته تجاهها، مستنكرا زيارته لأحد شوارع المدينة المسمى باسم مدينته، معتبرا ذلك استفزازا واستمرارا في مشوار الكراهية والبغض.

ودعا البيان إلى اجتماع عاجل لأسر قتلى عملية الكرامة، لتدارس أوضاعهم وتقييم الأحداث التي يمر بها الوطن، والرد على إطلاق سراح من وصفهم بالإرهابيين من السجون، ومعرفة الظروف التي قادت المسؤولين إلى إطلاق سراحهم.

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