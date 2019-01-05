تعليم توكرة يعلن غدا الأحد عطلة رسمية

توكرة-العنوان

أكد قطاع التربية والتعليم ببلدية توكرة، اليوم السبت، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بقطاعيها العام والخاص يوم غد الأحد، لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وقال مسؤول قطاع التربية والتعليم توكرة جمعة الشاعث “أن غد الأحد هو عطلة رسمية في كافة المؤسسات التعليمية بقطاعيها العام والخاص بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، تعليق الدراسة لطلبة التعليم الأساسي والمتوسط في بلدية المرج، لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وتشهد عدد من البلديات في ليبيا انخفاضا جويا في درجات الحرارة وتوقعات باستمرار سوء الأحوال الجوية حتى يوم الاثنين المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية