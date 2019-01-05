داخلية الوفاق تحذر من المساس بأمن سكان العاصمة طرابلس

ليبيا – أكدت داخلية الوفاق في بيان لها اليوم السبت على أنها تواصل عملها في العاصمة طرابلس وخارجها، وفقا للخطط الأمنية المقررة، معتبرةً أن نتائج خططها الأمنية بدأت نتائجها تتوالى وتظهر للعلن وعادت على المواطن بتحسن نسبي وملحوظ.

داخلية الوفاق أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه على أنها ومنتسبيها عقدوا العزم على مواصلة العمل، لتمكين سلطة الدولة والقانون بالتنسيق مع الترتيبات الأمنية، المقررة من المجلس الرئاسي، ومتابعة البعثة الأممية في ليبيا.

وحذر البيان من محاولة العودة للمربع الأول والدعوة لتحشيد قوات أو أفراد، الغرض منه المس بأمن سكان العاصمة ، معتبراً بأن هذا الامر لن يكون مقبولاً على الإطلاق وسيواجه بالشكل الملائم لمنع الفوضى والتغول على حياة المواطنين بأسباب وحجج قالت بأن ظاهرها الحق وباطنها السراب حسب تعبيرها..

وطمأنت الوزارة كل سكان العاصمة وضواحيها، بأن العمل الأمني والشرطي متواصل، ولن يتوقف وأن مساره سيكون تصاعدي كماً وكيفاً، مبينةً بأن هذه ستكون مهمة كل أجهزتها ووحداتها خلال الفترة القادمة.

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