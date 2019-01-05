السفير الألماني في ليبيا: سندعم البعثة الأممية في ليبيا

أكد السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفكازا إن بلاده ستدعم قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في توجيه سياسة شاملة نحو ليبيا.

كما أكد أوفكازا في تغريدة له عبر التويتر السبت، أن ألمانيا ستدعو لتوحيد جهود المجتمع الدولي ودعم التنمية الاقتصادية في ليبيا، وذلك خلال عضويتها في مجلس الأمن خلال العامين المقبلين وفق قوله.

على مدى العامين القدمين ستكون ألمانيا 🇩🇪 عضواً بمجلس الأمن التابع🇺🇳 للأمم المتحدة. مع ومن أجل ليبيا🇱🇾 من خلال هذه المسؤولية سندعم @UNSMILibya قيادة بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا في توجيه سياسية شاملة. والدعوة لتوحيد جهود المجتمع الدولي و دعم التنمية الاقتصادية. https://t.co/KevNcwkiqH— Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) January 5, 2019

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