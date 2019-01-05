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السفير الألماني في ليبيا: سندعم البعثة الأممية في ليبيا

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أكد السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفكازا إن بلاده ستدعم قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في توجيه سياسة شاملة نحو ليبيا.

كما أكد أوفكازا في تغريدة له عبر التويتر السبت، أن ألمانيا ستدعو لتوحيد جهود المجتمع الدولي ودعم التنمية الاقتصادية في ليبيا، وذلك خلال عضويتها في مجلس الأمن خلال العامين المقبلين وفق قوله.

على مدى العامين القدمين ستكون ألمانيا 🇩🇪 عضواً بمجلس الأمن التابع🇺🇳 للأمم المتحدة. مع ومن أجل ليبيا🇱🇾 من خلال هذه المسؤولية سندعم @UNSMILibya قيادة بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا في توجيه سياسية شاملة. والدعوة لتوحيد جهود المجتمع الدولي و دعم التنمية الاقتصادية. https://t.co/KevNcwkiqH— Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) January 5, 2019

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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تعليق

  • الجميع يدعمون جهود البعثه الامميه فى استمراره فلا الباء فى ليبيا مدة اطول وتحقيق مكاسب ماليه اكثر من قوت الشعب الليبى و نحن لانرى اى دعم للشعب الليبى من هذه البعثه ولكننا راها تدعم الفرقه و الارهاب و استنزاف ثروات الليبيين \ كيف لانسمع من هذه البعثه اى تعليق على وجود مليشيات اجنبيه تقاتل الليبيين وان السيد رئيس البعثه يوجد فصيل ارهابى من دولته يقاتل و يدرب على عمليات اراهبيه فى ليبيا . الله يكون فى عون الليبيين

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