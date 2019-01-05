مصدر يكشف لـ218 سبب انقطاع الكهرباء بغريان

قال مصدر من محطة كهرباء 220 غريان، لـ”218″، إن انقطاع الكهرباء عن المدينة السبت جاء بسبب عطل في أحد المحولات الرئيسية وليس طرح أحمال من الشركة العامة للكهرباء.

وأضاف المصدر أن مدينة غريان تعتمد على محولين رئيسيين وكل محول قدرته 120 ميغاواط، وأن أحمال غريان تصل في فصل الشتاء 220 ميغاواط .

وأوضح أن العاملين بمحطة غريان يبذلون قصار جهدهم في هذا البرد القارص من أجل صيانة المحول مشيرا لاحتمال انقطاع الكهرباء مجدد هذه الليلة في حالة عدم قدرة العاملين على صيانة المحول.

الجدير بالذكر أن الكهرباء انقطعت اليوم عن المدينة لأكثر من 5 ساعات في وقت بلغت فيه تدنت الحرارة وسجلت 3 درجات فقط.

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