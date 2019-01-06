ماذا قالت داخلية الوفاق بشأن تهديد الأمن في طرابلس؟

اعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تواصل العمل الامني لحماية العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية في بيان حول شائعات بوجود تهديد لأمن العاصمة ان ادارات ومنتسبي الوزارة يواصلون عملهم في العاصمة طرابلس وخراجها وفقا للخطط الامنية المقررة والتي بدأت نتائجها تتوالى وتظهر للعلن بما عاد على المواطن من تحسن نسبي وملحوظ.

وأكدت الوزارة انها تعقد العزم على مواصلة العمل لتمكين سلطة الدولة والقانون وفقا لمهمتها، مؤكدة ان محاولة العودة للمربع الاول والدعوة لتحشيد قوات او افراد لغرض المس بأمن سكانها لن يكون مقبولا على الاطلاق وسيواجه بالشكل الملائم لمنع الفوضى والتغول على حياة المواطنين بأسباب وحجج ظاهرها الحق وباطنها السراب.

وأشارت الوزارة الى انها تطمئن سكان طرابلس بالعمل الامني والشرطي متواصل ولن يتوقف وسيكون مساره التصاعدي كما وكيفا مهمة اساسية للوزارة وكل اجهزتها ووحداتها وافرادها ومنتسبيها.

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