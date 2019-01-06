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مؤسسة الأنوار تمنح درجة الماجستير لقائد الكرامة حفتر في تخصص «الدبلوماسية»

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

قام بالتكريم عثمان داؤود البدري في مقر المؤسسة في مدينة المرج.

منحت مؤسسة الأنوار العالمية للتعليم والتدريب شهادة ماجستير دبلوماسي فخريه لقائد عملية الكرامة في الشرق الليبي خليفة حفتر.

حيث استلم الشهادة فرج بلقاسم حفتر بحضور كل من محمد خيرالله علي رئيس مجلس ادارة المؤسسة المكلف، وكذلك المدير العام للمؤسسة حمزة محمد اكريم الدرسي.

هذا وقام بالتكريم عثمان داؤود البدري في مقر المؤسسة في مدينة المرج.

يذكر أن منح حفتر لماجستير في الدبلوماسية لاقى غضب واستهجان من ناشطين ليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي مُرجعين سبب غضبهم إلى أن منح هذه الشهادات لأشخاص غير مُخولين هو من يصنع طغاة جدد يقودهم جنون العظمة.

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  • مِن مَن لا يملك لمَن لا يستحق !! لقاقة و هاذي صنعتهم، و أول ما يتمكن من السلطة المطلقة و يبدأ يحكم من العاصمة سينقلبون عليه و يطلعوه طاغية و صفته و نعته .. البداوة عمرها ما كانت عيب، بل بالعكس… لكن الدناءة و الخسة و اللقاقة و دوام الشعور بالنقص هو العيب اللي ما يترقعش بالكِل…

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