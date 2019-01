مؤسسة الأنوار تمنح درجة الماجستير لقائد الكرامة حفتر في تخصص «الدبلوماسية»

منحت مؤسسة الأنوار العالمية للتعليم والتدريب شهادة ماجستير دبلوماسي فخريه لقائد عملية الكرامة في الشرق الليبي خليفة حفتر.

حيث استلم الشهادة فرج بلقاسم حفتر بحضور كل من محمد خيرالله علي رئيس مجلس ادارة المؤسسة المكلف، وكذلك المدير العام للمؤسسة حمزة محمد اكريم الدرسي.

هذا وقام بالتكريم عثمان داؤود البدري في مقر المؤسسة في مدينة المرج.

يذكر أن منح حفتر لماجستير في الدبلوماسية لاقى غضب واستهجان من ناشطين ليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي مُرجعين سبب غضبهم إلى أن منح هذه الشهادات لأشخاص غير مُخولين هو من يصنع طغاة جدد يقودهم جنون العظمة.

