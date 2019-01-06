أبو الغيط : ندعم جهود غسان سلامة للوصول إلى توافق بين الأطراف الليبية

المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي قال في بيان صحفي وفقاً لوكالة”سبوتنيك” إن اللقاء شهد التركيز على تناول التطورات الأخيرة للأوضاع في ليبيا والاتصالات الجارية لدعم جهود المبعوث الأممي من خلال كل من آلية دول الجوار والمجموعة الرباعية الدولية المعنية بليبيا والتي تضم في عضويتها الجامعة العربية.

وأشار إلى أن دعم جهود المبعوث الأممي هدفها التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية بما يكفل المضي قدماً في طريق تجاوز الأزمة الليبية التي تقترب من عامها الثامن وبما من شأنه أن يحقق تطلعات كافة أبناء الشعب الليبي ويقضي على شوكة الإرهاب والتطرف ويدعم إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية ويحقق كامل الأمن والاستقرار في ليبيا ويحفظ وحدة أراضيها.