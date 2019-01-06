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مجلس النواب يعقد جلسة هامة غدا

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

 

أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، عقد أعضاء البرلمان جلسة غدا الاثنين بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

وأشار نصية، في تصريح صحفي أن جلسة الغد ستكون هامة، مشيرا إلى أن النواب بدؤوا التوافد على مدينة طبرق من اليوم

من جهه أخرى كشف عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية عبد النبي عبد المولى، أن حوالي 60 نائب يتهيئون للتوجه إلى طبرق لحضور جلسة الاثنين

وكان مجلس النواب دعا رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح للتواجد بمقر مجلس النواب بطبرق، يومي السابع والثامن من شهر يناير 2019، لمناقشة آخر المستجدات ذات العلاقة بعملية الاستفتاء.

المصدر: ليبيا 24

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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