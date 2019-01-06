شركة الكهرباء : لجأنا إلى برنامج طرح الأحمال بسبب برودة الطقس

ليبيا – أرجع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي استمرار انقطاع التيار الكهربائي واللجوء إلى برنامج طرح الأحمال إلى موجة البرد التي تشهدها البلاد وزيادة استهلاك الطاقة من قبل المواطنين.

ساسي أوضح في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” أن جميع وحدات توليد الطاقة تعمل بشكل طبيعي بعد إدخال المتوقفة عن الخدمة منها إلى الشبكة العامة ، لافتاً إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة حاليا بلغت 5900 ميجاوات.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن تأخر إستكمال مشاريع الطاقة المتوقفة في أوباري وسرت أجبر الشركة على العمل بمحطات التوليد المتاحة فقط،مطالبا الجهات المختصة في الدولة بسرعة التنسيق مع الشركات المنفذة واسئناف العمل في المشاريع المتوقفة لدعم الشبكة العامة بقدرات إنتاجية إضافية.

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