لجنة الدفاع بـ «النواب» تدعم الإجراءات الأخيرة التي اتخذها النائب العام

المتوسط:

أفاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، بأنَّ اللجنة تدعم بشكل كامل للإجراءات الأخيرة التي قام بها قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، حيال المتورطين في دعم الفوضى في ليبيا.

وأكد الميهوب، وجود مَساع من اللجنة لمد جسور التواصل مع مكتب النائب العام.

وأشار الميهوب، إلى أهمية مكتب النائب العام للجنة الأمن القومي، من أجل إحالة العديد من القضايا الخطيرة، واتخاذ إجراءات فعلية تجاهها.

