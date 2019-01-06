دومة: المهاجرون يتحولون إلى دواعش

شدد عضو مجلس النواب مصباح دومة، على أهمية العمل على تأمين الحدود الجنوبية للبلاد.

وقال دومة في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “المهاجرون يتحولون الى دواعش، ففي دولتنا ندرب الجنود من أجل حماية أوروبا من الهجرة بينما الحدود الجنوبية مفتوحة للإرهاب، لا علاقة لنا بالهجرة السرية اتركوهم يذهبوا لخيراتهم التي أخذتها أوروبا، واعملوا وزارة لمساعدة الهجرة لتوفير إيرادات للدولة الليبية بدلاً من جهاز الهجرة الأمني وخفر السواحل اللذان تصرف عليهما الملايين من قوت الليبيين، وعلينا تسخير هذه الإمكانيات لحماية الحدود الجنوبية فلقد استوطنت الهجرة في الجنوب وتحولت إلى إرهاب بسبب الضغوطات والحالة النفسية لما يتعرضون له من مخاطر الطريق والبحر، باعتقادهم أنهم مقبلون على الموت فيتعلقون بالدين إلى درجة التطرف وكذلك الاسترزاق بمرتبات تدفع لهم من الجماعات الإرهابية”.

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