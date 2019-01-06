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دومة: المهاجرون يتحولون إلى دواعش

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شدد عضو مجلس النواب مصباح دومة، على أهمية العمل على تأمين الحدود الجنوبية للبلاد.

وقال دومة في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “المهاجرون يتحولون الى دواعش، ففي دولتنا ندرب الجنود من أجل حماية أوروبا من الهجرة بينما الحدود الجنوبية مفتوحة للإرهاب، لا علاقة لنا بالهجرة السرية اتركوهم يذهبوا لخيراتهم التي أخذتها أوروبا، واعملوا وزارة لمساعدة الهجرة لتوفير إيرادات للدولة الليبية بدلاً من جهاز الهجرة الأمني وخفر السواحل اللذان تصرف عليهما الملايين من قوت الليبيين، وعلينا تسخير هذه الإمكانيات لحماية الحدود الجنوبية فلقد استوطنت الهجرة في الجنوب وتحولت إلى إرهاب بسبب الضغوطات والحالة النفسية لما يتعرضون له من مخاطر الطريق والبحر، باعتقادهم أنهم مقبلون على الموت فيتعلقون بالدين إلى درجة التطرف وكذلك الاسترزاق بمرتبات تدفع لهم من الجماعات الإرهابية”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • متنساش يا سيد دومه ان اوربا التى خلقت الارهاب فى ليبيا انه فى سنة 2011 تدافع عن حقوق وامن الليبيين كمازعمت ان الشعب الليبى يدك ياسيدى فيما قلت وخليهم هما اياهم

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