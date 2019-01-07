حملة “الحرس البلدي” على “الباعة المتجولين”

أعلن المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي عن انطلاق حملة لتنظيف المدينة من الباعة المتجولين على الطرقات

وعلّل المركز سبب الحملة لما سببه الباعة من ازدحام في الطرقات واستغلال الفضاء العام وتخريب أعمدة الإنارة وانتشار الأوساخ في الأرصفة

وانطلق عناصر الحرس البلدي رفقة قسم النجدة بداية من طريق الدائري الرابع والخامس وأزالت الدوريات خيم الخضروات والفواكه

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