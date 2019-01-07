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حملة “الحرس البلدي” على “الباعة المتجولين”

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي عن انطلاق حملة لتنظيف المدينة من الباعة المتجولين على الطرقات
وعلّل المركز سبب الحملة لما سببه الباعة من ازدحام في الطرقات واستغلال الفضاء العام وتخريب أعمدة الإنارة وانتشار الأوساخ في الأرصفة
وانطلق عناصر الحرس البلدي رفقة قسم النجدة بداية من طريق الدائري الرابع والخامس وأزالت الدوريات خيم الخضروات والفواكه

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • الباعة المتجولين موجودون حتي في قلب مدينة نيويورك في تايمز سكوير وفي كل دول اوروبا قطع الاعناق ولا قطع الارزاق العملية تحتاج تنظيم ومنح رخص لمزوالة هذه المهنة الكارثة ان هناك من يريد ان يطور البلد ولكن بالخراب وزيادة عدد العاطلين والمجرمين وبيوت الدعارة ما هكذا تدار شئون بلد يكفي الناس ما هم فيه من هم وغم ونكد وبرد ومرض وفقر …..للأسف معمر ارحم منكم بمليون مرة …..خلاص البلاد امورها 100 100 ماعاد فيه الا الباعة المتجولين

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