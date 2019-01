نشرت دائرة توزيع غرب طبرق خبرا عن اشتعال النار في لوحة توزيع الضغط المنخفض في محطة “وادي المختار” بسبب وضع أحد المواطنين لوحة خشبية على المفتاح

وتسبب هذا التصرف بانفجار المفتاح وتلف جزء من لوحة التوزيع وإطفاء تام على جزء من حي المختار

وقالت الدائرة إنه قد تم صيانة اللوحة وتركيب مفاتيح جديدة وإرجاع التيار الكهربائي إلى الحي بعد جهود متواصلة من فرق الصيانة

