الإطاحة بـ” الزُّبير ” فى طرابلس بعد سنوات من الفرار

ليبيا – أكد مصدر أمني رفيع لصحيفة المرصد إلقاء القبض على الإرهابي عماد الغرياني أحد قادة تنظيم أنصار الشريعة فى بنغازي والمصنف من مجلس الأمن بقرار رسمي كمنظمة إرهابية .

وقال المصدر الذي فضل عدم إعلان هويته ، أن عملية القبض على الغرياني تمت فى الساعة الأخيرة بعد الإطاحة به مختبئً فى منزل بمدينة الزاوية غربي طرابلس حيث كان محتمياً خلال الفترة الماضية بعناصر من غرفة عمليات ثوار ليبيا بزعامة المطلوب للنائب العام أبوعبيدة الزاوي عقب سنتين من الفرار من مدينة سرت .

وأضاف بأن الغرياني والمكنى أيضاً بـ ” الزبير ” قد جرى نقله إلى طرابلس وفيها إلى سجن قوة الردع الخاصة لإجراء التحقيقات معه وإتخاذ الإجراءات اللازمة كونه أحد المفتش عنهم من مكتب النائب العام .

ويعد الغرياني منذ تأسيس تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي فى بنغازي مطلع سنة 2012 القائد الميداني الأول للتنظيم بعد محمد الزهاوي أمير التنظيم الذي لقي مصرعه على يد قوات الجيش نهاية سنة 2014 كما تولى مهام أمير منطقتي ” الكيش والبركة ” فى وسط المدينة ويُتهم بالتورط فى عدة إغتيالات بينها محاولة إغتيال الناشط فى حراك لا للتمديد ” عبدالله الغرياني ” .

وفى ذات السنة فر ” الزبير ” من بنغازي وإلتحق بتنظيم داعش الإرهابي فى مدينة سرت لإرتباطه القديمة بقيادات التنظيم وأبرزهم الليبي المعتقل حالياً فى مصراتة فوزي العياط ، وحينها قدم منشقون من أنصار الشريعة بيعة صوتية لداعش موجهة لخليفتهم المزعوم أبوبكر البغدادي فى العراق عبر أثير راديو سرت ويُرجح بأن ” الزبير ” هو من قرأ هذه البيعة ، وفقاً لما أكدته مصادر أمنية لـ المرصد .

وللغرياني مسيرة حافلة من الإرهاب ولعلّ أهمها براعته اللافتة فى تجنيد الشباب الليبي وضمهم للتنظيمات التكفيرية ومنهم من جندهم وسفّرهم إلى العراق بعد الغزو الأمريكي والقاعدة بأفغانستان والجزائر كما أنه جنّد مقاتلين ليبيين شاركوا أحداث مخيم ” نهر البارد ” فى لبنان سنة 2007 من بينهم الليبي علي إشتيوي ضو بوستة الملقب بـ ” الكيوي ” والذي أُعتقل لاحقاً فى سوريا وجرى ترحيله إلى أبوسليم وفى سنة 2014 كان الكيوي أحد مؤسسي تنظيم داعش فى سرت .

وكانت حرب مخيم ” نهر البارد ” علامة فارقة فى شمال لبنان عندما نشأ تنظيم تكفيري يسمى ” فتح الإسلام ” بزعامة الإرهابي شاكر العبسي وتمكن الجيش هناك من القضاء على هذا التنظيم بالكامل وقتل زعيمه كما تم تدمير المخيم بالكامل .

وفى سنة 2007 عقب تسلّم ليبيا للكيوي أطاحت أجهزة الأمن السابقة بالغرياني بناءً على إعترافات الأول ، ووجهت له 5 تُهم بينها الإنتساب لتنظيم محظور وتزورير جوازات سفر والتجنيد وتوفير الدعم المالي للعناصر المجندة وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة قبل أن يخرج من سجن أبوسليم فى 22 أغسطس 2011 عند دخول ” كتائب من الثوار ” إلى طرابلس وفتحهم لبوابات السجن أمام الجميع .

وللكيوي شقيق آخر قيادي فى داعش يدعى عبدالعاطي لقي مصرعه فى غارة جوية بمدينة بن وليد غرب البلاد بعد أن فر لها قادماً من سرت .

وأعلنت الولايات المتحدة فى 6 يونيو الماضي مسؤوليتها عن تلك الغارة بمنطقة شميخ القريبة من بن وليد والتي أدت إلى مقتل ثلاثة شبان من المدينة إضافة إلى القيادي البارز فى تنظيم داعش عبدالعاطي الكيوي .

وبالإطاحة بعماد الغرياني ، تتلقى التنظيمات الإرهابية وبقاياها النشطة فى غرب البلاد ضربة موجعة بعد الضربات المميتة التي تعرضتها فى شرقها على يد قوات الجيش الليبي خاصة فى بنغازي ودرنة وأجدابيا .

المرصد – خاص

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