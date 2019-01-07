تعيين مسؤول سابق متهم بقضايا فساد قائمًا بالأعمال في سفارة ليبيا بدولة سلوفاكيا

بنغازي-العنوان

أصدر وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة قرار بإيفاد “نصر علي حسين المشاي” المشتبه في تورطه بقضايا فساد، أثناء توليه منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، للعمل بالسفارة الليبية بدولة سلوفاكيا على وظيفة قائم بالأعمال بالوكالة لمدة أربع سنوات.

وكان المشاي، قد أطلق سراحه بعد استكمال التحقيقات معه في مكتب النائب العام في وقائع فساد إداري ومالي بيهئة الرقابة الإدارية وإساءة استعمال سلطات وظيفته.

وكان رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، قال حينها إن توقيف المشاي جاء بعد تلقي النائب العام العديد من الشكاوى ضدّه من جهات مختلفة، أبرزها مجلس النواب، ومؤسسة الاستثمار، وإدارة الأغذية، فضلاً عن موظفين من داخل الرقابة.

وقد أمرت النيابة العامة حينها قبل الإفراج عنه بحبسه ستة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق وبعد عرض الأوراق قاضي التمديد منح بحبسه مدة 30 يوما.

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